Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Samsunspor ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligdeki 12 müsabakada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 20 puanla 6. sırada girdi.

Süper Lig'e verilen milli aradan önce deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 yenen siyah-beyazlı takım, Samsunspor'u da mağlup edip galibiyet serisi yakalamayı hedefleyecek.

- Siyah-beyazlılarda 4 eksik var

Beşiktaş'ta Samsunspor maçında 4 oyuncu formasından uzak kalacak.

Kırmızı kart cezalısı Orkun Kökçü ile sakatlıkları süren Mustafa Erhan Hekimoğlu ve Necip Uysal yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

"Mekanik lomber" ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkmayan Rafa Silva'nın da mücadelede görev yapması beklenmiyor.

- Sergen Yalçın cezasını tamamladı

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, 1 maçlık kırmızı kart cezasının ardından Samsunspor maçında yeniden kulübedeki yerini alabilecek.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı 1 maç ceza alarak Antalyaspor deplasmanında takımının başında yer alamadı.

- Rafa Silva'nın forma giymesi beklenmiyor

Beşiktaş'ta Rafa Silva'nın Samsunspor maçında da forma giymesi beklenmiyor.

Bir süredir bel ağrısından dolayı antrenmanlara çıkmadığı bildirilen Portekizli futbolcunun hafta içinde yapılan MR tetkiklerinde söz konusu ağrıyı açıklayacak herhangi bir patolojiye rastlanmamıştı. Oyuncuya siyah-beyazlı kulübün sağlık ekibi tarafından mekanik lomber ağrı tanısıyla bir tedavi programı uygulanıyor.

Takımdan ayrılmak istediğini de ekim ayında kulübe bildiren Rafa Silva, yarınki mücadelede de formasından uzak kalacak.

- Emirhan Topçu dönüyor

Siyah-beyazlılarda sarı kart cezasını tamamlayan Emirhan Topçu, Samsunspor maçıyla yeniden formasına kavuşmayı hedefliyor.

Ligdeki Antalyaspor maçında cezasından dolayı görev yapamayan savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda bir maç aradan sonra siyah-beyazlı formasına kavuşacak.

- Felix Uduokhai ceza sınırında

Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan Felix Uduokhai, ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray mücadelelerinde sarı kartla cezalandırılan Alman savunma oyuncusu, Samsunspor maçında kart görmesi halinde gelecek hafta Fatih Karagümrük ile oynanacak müsabakada cezalı duruma düşecek.

- Dolmabahçe'de son 2 maçta 6 puan kaybetti

Beşiktaş, ligde evinde oynadığı son 2 maçta rakiplerine mağlup oldu.

Süper Lig'de 9. haftada Gençlerbirliği'ne 2-1, 11. haftada ise derbide Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, iç sahada üst üst iki mücadeleden puansız ayrıldı.

Ligde zirve takibini sürdürmek isteyen Beşiktaş, sahasında taraftarının da desteğiyle Samsunspor karşısında 3 puan hedefliyor.

- Son 3 maçta rakibini İstanbul'da yenemedi

Beşiktaş, Samsunspor'u İstanbul'da konuk ettiği son 3 maçta yenemedi.

Siyah-beyazlı takım, 2011-2012 sezonunda İstanbul'da rakibiyle oynadığı maçta 1-0 mağlup olurken, 2023-2024'te 1-1, 2024-2025'te ise 0-0 berabere kaldı.

Söz konusu 3 karşılaşmayı da kazanamayan Beşiktaş, Süper Lig'de son 7 deplasmanında yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz temsilcisini yarınki maçta mağlup ederek galibiyet hasretine son vermek istiyor.​​​​​​​​​​​​​

Öte yandan siyah-beyazlılar, Samsunspor'u evinde son olarak 2005-06 sezonunda 3-2 yenmişti.