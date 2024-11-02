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Beşiktaş, Süper Lig’de evindeki ilk yenilgisini aldı

Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında aldığı 3-1’lik mağlubiyetle Süper Lig’de bu sezon ilk iç saha mağlubiyetini yaşadı.

Ajans Haberleri
  • 02.11.2024 23:04
  • Giriş: 02.11.2024 23:04
  • Güncelleme: 02.11.2024 23:05
Kaynak: İHA
Beşiktaş, Süper Lig’de evindeki ilk yenilgisini aldı


Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’ya 3-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle ligde evinde ilk kez 3 puan kaybetti.
Tüpraş Stadyumu’nda bu sezon oynadığı Antalyaspor, Sivasspor, Eyüpspor ve Konyaspor ile oynadığı mücadelelerden 3 puanla ayrılmayı başarmıştı.
Kartal bu mağlubiyetle birlikte ligde üst üste 2. yenilgisini aldı.

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