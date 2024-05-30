Beşiktaş'ta 29 işçinin öldüğü gece kulübü yangını: 9 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

İstanbul Gayrettep'de bulunan 'Masquerade' isimli gece kulübünde 2 Mart'ta yaşanan ve 29 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili hazırlanan iddianamede, 7'si tutuklu 9 şüpheli hakkında ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul'da 29 işçinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünde yaşanan yangın faciasının ardından yeni gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokağı'ndaki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılık, 7'si tutuklu 9 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı. İddianame, İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Mahkeme heyetinin, 27 kişinin "müşteki" olarak yer aldığı iddianameyi incelemesi sürüyor.

***

Gece kulübünde 2 Nisan'da yapılan tadilat sırasında çıkan yangında 29 işçi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, kamu görevlilerinin yangında ihmallerinin olup olmadığının araştırılabilmesi için kanun gereği İstanbul Valiliğinden soruşturma izni istenmişti.

Savcılığın talebini değerlendiren valilik, aralarında dönemin Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Koray Bayraktaroğlu, Ahmet Mithat Şerbet, Yasemin Saral ve Ali Rıza Yılmaz ile ruhsatta imzası bulunan belediyedeki diğer kamu görevlileri ve Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinde çalışan 13 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermişti.