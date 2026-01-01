Beşiktaş'ta 4 futbolcu için ayrılık iddiası

Tecrübeli futbolcuları Mert Günok ve Necip Uysal'ın kulüple ilişkilerinin kesildiğini açıklayan Beşiktaş'ta 4 futbolcu daha satış listesinde yer alıyor.

Hürriyet'in aktardığına göre teknik direktör Sergen Yalçın son olarak Felix Udokhai ile de yolların ayrılmasını istedi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Antalya'da yapılacak kampa Alman stoperi götürmeyi düşünmediği ve yönetimin deneyimli oyuncunun menajeriyle görüşeceği belirtildi.

Siyah-beyazlıların Jonas Svensson, David Jurasek ve Rafa Silva'yla da yola devam etmek istemediği aktarıldı. Bu isimlere ek olarak Beşiktaş, Mert Günok ve Necip Uysal'ın kadro dışı bırakıldığını ve kendilerinden takım bulmalarının istendiğini açıklamıştı.

Beşiktaş'a 2024/25 sezonunda kiralık olarak transfer olan ve bu sezon başında bonservisi alınan Felix Uduokhai, siyah-beyazlılarda 47 maçta süre aldı. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11 maçta oynarken Süper Lig'deki son 10 karşılaşmada forma giymedi.