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Beşiktaş'ta 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Ajans Haberleri
  • 19.02.2025 15:06
  • Giriş: 19.02.2025 15:06
  • Güncelleme: 19.02.2025 15:06
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta 6 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ta 6 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yıldız Mahallesi Çitlenbik Sokak'taki 6 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri binadakileri tahliye edip güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binadaki bazı dairelerde hasar oluştu.

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