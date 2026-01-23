Beşiktaş'ta Abraham ile yollar ayrılıyor: Bonservis bedeli belli oldu

Beşiktaş, sezon başında Roma'dan kadrosuna kattığı Tammy Abraham'ın transferi için Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile anlaştı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Beşiktaş ve Aston Villa, Tammy Abraham'ın transferi için 21 milyon euro bonservis bedeli ve Yasin Özcan'ın bonservisi karşılığında anlaşmaya vardı.

Takım arkadaşlarına veda eden 28 yaşındaki forvet oyuncusunun kısa süre içinde İngiliz ekibiyle resmi sözleşmeyi imzalamak için İngiltere'ye gitmesi bekleniyor.

Beşiktaş, Abraham'ı sezon başında 14 milyon euro'luk zorunlu satın alma maddesiyle Roma'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Abraham, Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 resmî maçta 13 gol 3 asist kaydetti.

Beşiktaş, transferle birlikte Yasin Özcan'ı da kadrosuna kattı.

Kasımpaşa altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç savunma oyuncusu, sezon başında Aston Villa'ya transfer olmuştu.

Aston Villa'nın Anderlecht'e kiraladığı Özcan, Belçika Ligi'nde bu sezon 3 maça çıktı. Transferle birlikte Aston Villa ve Anderlecht arasındaki kiralama sözleşmesi feshedilecek ve Özcan Beşiktaş'a katılacak.