Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi dönemi ibra edilmedi

Beşiktaş'ta eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihindeki dönemi ibra edilmedi.

ICC İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Ahmet Nur Çebi başkanlığında 1 Haziran-3 Aralık 2023 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulunun faaliyetleri idari ve mali yönden ibraya sunuldu.

Yapılan oylamada Çebi ve yönetim kurulu, idari ve mali yönden oy çokluğuyla ibra edilmedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, oylama öncesinde yaptığı konuşmada ibra etmeyeceklerini açıklamıştı.