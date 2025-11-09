Beşiktaş'ta akaryakıt zamları protesto edildi

Beşiktaş'ta düazenlenen akaryakıt zammı protestosunda konuşan CHP İlçe Başkanı Mehmet Arslan, 2010 yılında 50 TL ile bu damacana dolduğunu anımsatarak "İnsanlar arabalarının kontağını açamayacak vaziyete gelecekler" dedi.

CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı çağrısıyla Beşiktaş Meydanı’nda son günlerde artan akaryakıt zammı protesto edildi.

Eylemde CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Mehmet Arslan basın açıklaması gerçekleştirdi.

Arslan vatandaşın asıl gündeminin ürünlere gelen zamlar olduğunu ve hayat pahalılığı nedeniyle İstanbulluların zamlardan çok daha fazla etkilendiğini söyledi. Arslan, “Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimize operasyonlar yapılıyor, dikkatler başka noktaya çekilmeye çalışıyor ama halkın gündemi bu; benzin, ekmek, su, süt, domates, salatalık...” dedi.

CHP İstanbul il örgütü olarak 39 ilçede zam protestolarını sürdüreceklerini söyleyen Arslan bugünkü eylemin konusunun ise benzin ve mazot zamları olduğunu belirtti.

Arslan, "50 liralık benzin” miktarının 2010 yılından bu yana değişiminin sergilendiği eylemde, benzin fiyatında yaşanan artışa, “Çok yakın zamanda 50 TL’ye şırıngayla benzin alacaklar” şeklinde tepki gösterirken benzin ve mazot fiyatlarının, nakliye masraflarına ve dolayısıyla vatandaşın sofrasında yarattığı etkiye dikkat çekti. Arslan, “Meyveydi, sebzeydi, Antalya’dan, Mersin’den Çanakkale’den nakliye konuşunda müthiş bir pahalılık var. Tarlada 1 liraya bile alınsa, bu yol parasından ötürü, köprü paralarından ötürü tezgaha geliyor 50-60 lira oluyor... Asgari beslenme ürünlerini bile insanlar alamaz vaziyete geldi” dedi.

Arslan şöyle konuştu:

“Son günlerde, son aylarda, son yıllarda zam, zam, zam. Her sabah uyandığımızda ya ekmeğe zam geliyor, ya suya zam geliyor, ya elektriğe zam geliyor, ya doğalgaza zam geliyor ya benzine zam geliyor, her şeye zam geliyor. İstanbul özellikle bu zamlardan çok etkileniyor. İstanbul'da zaten hayat çok pahalı. Devlet memurlarımız kendilerini Anadolu'da bir ile atmak için her kapıyı tık tıklıyorlar. Her kapıya başvuruyorlar ki İstanbul'dan naklimizi alalım Anadolu'ya gidelim ki maaşlarımız bize yetsin, bu zamlardan etkilenmeyelim.

Bugünkü zammın konusu benzin ve mazot. 2010 yılında 50 TL ile bu damacana doluyormuş. 2020 yılında bu pet şişeye inmiş. 2022 yılında 1,5 litreye inmiş. 2025 yılında 1 litreye inmiş. Yarınların araba sahipleri olacak genç kardeşlerimin korkusu şu, çok yakın zamanda 50 TL’ye şırıngayla benzin alacaklar... Yarınlarda insanlar arabalarının kontağını açamayacak vaziyete gelecekler”

EMEKLİ ÖĞRETMEN DERDİNİ DÖVİZİNE DÖKTÜ

Eyleme “Hangisine daha çok zam gelir?” sorusu ve ile asgari ücret, emekli maaşı, KYK kredisi ve benzin şıklarının yer aldığı dövizle katılan bir vatandaş, “Tabii ki benzin” diyerek şöyle konuştu:

“Öğretmen emeklisiyim. Soru şıklarıyla derdimi anlatmaya çalıştım... (Benzin) dolayısıyla herşeye zam geliyor. Artık biz vatandaş olarak yetişemiyoruz. Maaşlarımız yetmiyor, çocuklarımızı istediğimiz gibi besleyemiyoruz, alışverişleri kısıtladık. Artık dah ne kadar sürecek? Yeter diyoruz”