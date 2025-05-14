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Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

Ajans Haberleri
  • 14.05.2025 17:57
  • Giriş: 14.05.2025 17:57
  • Güncelleme: 14.05.2025 17:57
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, top kapma ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Minyatür kale müsabakalarla devam eden idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı ifade edildi.

Beşiktaş, Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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