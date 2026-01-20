Beşiktaş'ta anlaşma sağlandı: Demir Ege Tıknaz Portekiz yolcusu

Beşiktaş, 21 yaşındaki genç futbolcu Demir Ege Tıknaz'ın transfer için Braga ile anlaşma sağladı

TRT Spor'da yer alan habere göre; devre arası transfer döneminde kadro yapılandırmalarına devam eden Beşiktaş'ta bir gelişme yaşandı.

Geçen sezon kiralık olarak Rio Ave'de forma giyen Demir Ege, bu kez Braga'ya gidiyor.

Beşiktaş, 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Portekiz ekibi Braga ile el sıkıştı. Genç futbolcu, Braga'ya transferi için kısa süre içerisinde Portekiz'e gidecek.

Bugün oynanan Kayserispor maçında Sergen Yalçın şunları kaydetmişti:

"Kadroda düşünmediğimiz oyuncularla yollarımızı ayırıyoruz. Demir Ege gibi bazıları gitmek istiyor. Maddi olarak güçlü bir teklif var. Kendi planlamamızda olmayan oyuncuları gönderdik. Kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyenleri de tutmamız zor. Gelecek oyuncular takıma katkı yapacak" dedi.