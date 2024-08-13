Beşiktaş'ta Antalyaspor maçının hazırlıkları başladı

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Samsunspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladılar. Diğer oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, Antalyaspor maçı hazırlıklarına, yarın saat 17.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.