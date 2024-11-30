Beşiktaş'ta antrenmana Serdar Topraktepe çıktı, yönetimin yarın Sergen ile görüşeceği iddia edildi

Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Beşiktaş, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırmak üzere.

Muhabirler Ertan Süzgün ve Fatih Doğan, Beşiktaş'ın bugün yaptığı antrenmana takımın başında Serdar Topraktepe'nin çıktığını yazdı.

Fatih Doğan, yarın oynanacak Hatayspor maçında takımın başında Serdar Topraktepe'nin olacağını, yardımcı antrenör olarak ise U19 takımı teknik direktörü Veli Kavlak'ın görev yapacağını yazdı.

Doğan'ın aktardığına göre Van Bronckhorst tazminat için anlaşmaya yanaşmadı. Beşiktaş tazminat olarak Van Bronckhorst'a 2 milyon 750 bin euro ödeyecek.

Ertan Süzgün ise Beşiktaş yönetiminin yarın Sergen Yalçın ise masaya oturacağını yazdı.