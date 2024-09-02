Beşiktaş'ta ayrılık

Beşiktaş, genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz'ı Rio Ave'ye kiraladığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 2024-25 sezonu sonuna kadar Portekiz'den Rio Ave kulübüne geçici transfer olmuştur. Kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inandığımız Demir Ege Tıknaz'a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

Beşiktaş altyapısından yetişen 20 yaşındaki genç oyuncu, geçen sezon ligde 21 maçta forma giymişti.