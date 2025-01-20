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Beşiktaş'ta başkan Adalı ve teknik direktör Solskjaer, takımla toplantı yaptı

Ajans Haberleri
  • 20.01.2025 16:07
  • Giriş: 20.01.2025 16:07
  • Güncelleme: 20.01.2025 16:07
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta başkan Adalı ve teknik direktör Solskjaer, takımla toplantı yaptı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, futbolcularla toplantıda bir araya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki toplantıda başkan Adalı, Norveçli teknik adama ve futbolculara yeni dönemde başarılar diledi.

Toplantıda oyuncularla tanışan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, beklentilerini paylaştı ve oyun felsefesi hakkında bilgiler verdi.

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