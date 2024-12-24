Beşiktaş'ta başkan adayı Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu
Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde Serdal Adalı ile başkanlık yarışına girecek Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu.
Kaynak: AA
Siyah-beyazlıların mevcut başkanı Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:
Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar
Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin