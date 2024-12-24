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Beşiktaş'ta başkan adayı Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Beşiktaş Kulübünün 29 Aralık'taki olağanüstü kongresinde Serdal Adalı ile başkanlık yarışına girecek Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu.

Ajans Haberleri
  • 24.12.2024 23:50
  • Giriş: 24.12.2024 23:50
  • Güncelleme: 24.12.2024 23:50
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta başkan adayı Hüseyin Yücel'in yönetim kurulu listesi belli oldu

Siyah-beyazlıların mevcut başkanı Yücel'in yönetim kurulu listesinde yer alan isimler şunlar:

Asil: Sencer Sarp Aral, Caner Bingöl, Ahmet Budan, Cüneyt Çilingiroğlu, Fırat Fidan, Onur Göçmez, Deniz Güven, Cemile Aslı Üstünkaya, Mete Vardar, Adnan Sertaç Yazar

Yedek: Sedat Seymen Akçadağ, Nazlı Ayaz, Ömer Küçük, Önder Yiğit, Abdurrahman Yiğittekin

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