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Beşiktaş'ta Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı

Ajans Haberleri
  • 11.08.2023 16:44
  • Giriş: 11.08.2023 16:44
  • Güncelleme: 11.08.2023 16:44
Kaynak: DHA
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Beşiktaş'ta Berkay Vardar, FC Sheriff'e kiralandı

Beşiktaş, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Berkay Vardar'ın Moldova ekiplerinden FC Sheriff'e 1 yıllığına kiralandığını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Sözleşmesi 2025-2026 sezonu sonuna kadar uzatılan profesyonel futbolcularımızdan Berkay Vardar, 2023-2024 sezonu sonuna kadar FC Sheriff Kulübü’ne geçici transfer olmuştur. Berkay Vardar’a yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Genç oyuncu, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 5 maçta görev almıştı.

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