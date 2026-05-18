Beşiktaş'ta beş sezonun bedeli: Bonservise harcananan 225 milyon euro, sıfır başarı

Beşiktaş'ta teknik direktör konusundaki belirsizlik devam ederken siyah-beyazlı kulübün son 5 sezondaki sportif tablosu dikkat çekti.

Bu süreçte kadroya toplam 71 futbolcu dahil eden Beşiktaş, transferler için yaklaşık 225 milyon euro bonservis harcaması yaptı. Ancak yapılan yüksek harcamalara rağmen saha içindeki istikrar sağlanamadı.

10 TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİKLİĞİ

Siyah-beyazlı ekipte son 5 sezonda teknik direktör koltuğunda 10 farklı değişiklik yaşanırken, kulübün sportif yapılanması da sık sık değişti. Bu dönemde 4 farklı sportif direktör görev yaptı.

Ligde rakiplerinin gerisinde kalan Beşiktaş, son 5 sezonda liderle oluşan toplam 129 puan farkına engel olamadı. Siyah-beyazlılar buna rağmen söz konusu süreçte iki kez TFF Süper Kupa ve bir kez Türkiye Kupası kazanmayı başardı. Süper Lig'de ise üçüncülüğün ötesine geçemedi.

Yeni sezon öncesi teknik direktör arayışını sürdüren Beşiktaş’ta yönetimin, hem saha içi hem de sportif yapılanmada daha istikrarlı bir yapı oluşturmayı hedeflediği öğrenildi.