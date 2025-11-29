Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gündemde: Ocakta yolcu

Beşiktaş'ta geçen sezon başında savunmayı güçlendirmek amacıyla transfer edilen Felix Uduokhai, Beşiktaş’ta beklenen etkiyi yaratamadı. Siyah-beyazlı yönetim, performansı tartışılan Alman stoperle devre arasında yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi planlaması şekillenmeye başlarken, 28 yaşındaki Uduokhai’nin takımdan ayrılması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor. Kadro yapılanmasında düşünülmeyen oyuncunun ocak ayında gönderilmesi gündemde.

Takıma katıldığı dönemde savunmada istikrar sağlaması beklenen Uduokhai, inişli çıkışlı performansı ve yaptığı bireysel hatalar nedeniyle sık sık eleştiri aldı. Bu sezon 11 maçta forma giyen Alman savunmacı, özellikle önemli karşılaşmalarda yaşadığı konsantrasyon sorunları nedeniyle teknik heyetin güvenini tam olarak kazanamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın raporunda oyuncunun gelecek planlamasında yer almadığı belirtildi.

ALMANYA’DAN İLGİ VAR

Uduokhai'nin olası ayrılığı için Almanya’dan bazı kulüplerin devrede olduğu ifade ediliyor. Bundesliga ve Bundesliga 2 ekiplerinin, uygun mali şartların oluşması hâlinde tecrübeli stoperi kadroya katmaya sıcak baktığı öğrenildi. Beşiktaş yönetimi ise oyuncunun satışından bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.