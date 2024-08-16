Beşiktaş'ta bir kadına çarpıp kaçan suç makinesi tutuklandı!

İstanbul Beşiktaş'ta aşırı hız yaparak park halindeki araçlara çarpıp Dila Kıraslı'yı yaralayan Dağlı Otel ve Turizm şirketinin sahibi Furkan Dağlı, tutuklandı.

Beşiktaş'ta otel sahibi Furkan Dağlı'nın kullandığı cip, önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarptı.

31 SUÇ KAYDI VAR

Çerkezköy'de yakalanan ve 31 suç kaydı olduğu öğrenilen Furkan Dağlı, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Furkan Dağlı'nın yolu savcılığa düşmedi.

Savcılığa adım atmayan Dağlı'nın serbest bırakılmasına ise gerekçe olarak yaraladığı Dila Kıraslı'nın sağlık durumunun iyiye gitmesi gösterildi.

Yaralanan Kırası, hastanede tedavi görürken olayın faili Dağlı, serbest kalmıştı.

TEKRAR GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dağlı, dün sabah saatlerinde Çerkezköy'de tekrar gözaltına alındı.

Furkan Dağlı, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık sorgusu için Çerkezköy Adliyesi'nde sevk edildi. Burada Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Çağlayan Cumhuriyet Savcılığı'na bağlanan Furkan Dağlı, yaklaşık 1 saat süren sorgu sonunda, 24 saat ek gözaltı süresi talebiyle ilçe emniyetine götürüldü.

SEGBİS'LE MAHKEMEYE BAĞLANDI

Geceyi emniyette geçiren Furkan Dağlı, bugün yeniden Çerkezköy Adliyesi'ne getirildi. Dağlı'nın, SEGBİS aracılığıyla İstanbul Çağlayan Adliyesi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ifadesi alındı.

Mahkeme, Furkan Dağlı'nın 'taksirle yaralama' suçundan tutuklanmasına hükmetti.

Dağlı, geniş güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

SİLAH VE MERMİ PAYLAŞIMLARINA YENİ SORUŞTURMA

Öte yandan Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Furkan Dağlı.'nın arkadaşı O.Y. ile sosyal medya hesaplarından silah ve mermilerle yaptığı paylaşımlar nedeniyle de soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Furkan Dağlı'nın evi ve işletmeciliğini yaptığı otelde arama yaptı.

Arkadaşı O.Y. de ilçedeki Karaağaç Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada ele geçirilen tabanca ve 4 bıçak ile gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan O.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.