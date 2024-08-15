Beşiktaş'ta bir kadına ciple çarpıp kaçan otel sahibi serbest bırakıldı

Beşiktaş'ta otel sahibi Furkan D.'nin kullandığı cip,önce park halindeki 4 otomobile ardından da yolda yürüyen Dila Kırarslı'ya çarptı.

Çerkezköy'de yakalanan ve 31 suç kaydı olduğu öğrenilen Furkan D., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kırarslı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekiler, cipin içindeki 2 kişiyi çıkardı. Aracın içinden çıkarılan 2 kişi yara almazken, Kırarslı olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

31 SUÇ KAYDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan Furkan D. 4 saat sonra Çerkezköy'de yakalandı. Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizimci ve otel sahibi olduğu ortaya çıktı. Furkan D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.