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Beşiktaş'ta Bodrum FK maçı hazırlıkları

Ajans Haberleri
  • 09.01.2025 16:22
  • Giriş: 09.01.2025 16:22
  • Güncelleme: 09.01.2025 16:23
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Bodrum FK maçı hazırlıkları

Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında 11 Ocak Cumartesi günü sahasında Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

İdman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Bodrum FK müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

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