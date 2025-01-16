Beşiktaş'ta Demokrasi Mitingi: "Bu, tükenmişliğin göstergesidir!"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasının ardından Beşiktaş'ta "Demokrasi Mitingi" gerçekleştiriyor.

Sabah saatlerinden itibaren Beşiktaş Belediyesi önünde toplanan binlerce yurttaş Akpolat'ın gözaltına alınmasına tepki gösteriyor.

CHP lideri Özel'in ilerleyen dakikalarda burada toplanan kalabalığa hitap etmesi bekleniyor. Alanda, "Her yer Beşiktaş, her yer direniş" sloganları atılıyor.

Alanda toplanan kalabalığa hitaben ilk olarak kürsüye İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu çıktı. İmamoğlu kürsüye çıkarkan kalabalık "Cumhurbaşkanı İmamoğlu" sloganları attı.

İMAMOĞLU: İRADEYİ GASP ETMEYE ÇALIŞIYORLAR, BU MİLLET BOYUN EĞMEZ

İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Milletin iradesini gasp etmeye çalışıyorlar. 13 bin 600 oyla kazandığımız seçimi sakın unutmayın, onlar unutmamızı istiyorlar. '13 bin oyla İstanbul'u mu kazanacaksın?' diyene 806 bin tokat attı bu millet. 5 yıl sonra 1 milyon tokat attı.

Buradan sesleniyorum CHP birinci partidir ama CHP'yi birinci parti yapan milletin sağ duyusu ve ferasetidir. Bakın bugünkü iktidarın ve sayın Erdoğan'ın seçilmesiyle ilgili tek engeli vardır. Biliyor ki onun önündeki tek engel CHP'yi umut olan gören milyonlardır. Bunu biliyor o yüzden kancayı CHP'nin seçtiği insanlara atıyor. Bu, aslında millete boyun eğdirme çabasıdır. Bu millet boyun eğer mi? Eğmez. O yüzden başaramayacak. Hep birlikte direneceğiz.

"HEPİMİZ İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASINDAYIZ"

İstanbul'daki bütün bu operasyonları yürütmek üzere görevlendirilmiş olan Cumhuriyet Başsavcısının siyasi kariyerine bakanlar her şeyi görecek. Bu savcı siyasi bir kişiliktir. Yasayı, hukuku korumakla alakası yoktur.

'Ben demokrasi ve hukuk istiyorum' diyorsanız, adalet talep ediyorsanız hepimiz için bir dönüm noktasındayız. Zaman hep birlikte ses yükseltme zamanıdır. Siyaset yargı alanıyla yapılacak iş değildir. Siyaset mertçe yapılacak iştir. Siyasetin minderi sandıktır, hakimi millettir millet. Sanmasınlar ki sandığı dizayn etmelerine izin vereceğiz. İzin vermeyceğiz. Mertliği olan varsa, meydan burası. Haydi gelin yarışalım.

Bu ülkenin kadim yargı mensupları; biz size güveniyoruz. Bu haksız, hukuksuz, pervasız, pişkin, sadece bir kişiyi mutlu etmeye çalışan aklın bu yaptıklarına müsaade etmeyin. Tepkinizi gösterin."

İmamoğlu'nun konuşmasının ardından CHP'li büyükşehir belediye başkanları hep birlikte kürsüye çıktı.

Devamla CHP lideri Özel kürsüye çıkarak toplanan kalabalığa hitap etti. Özel'in konuşması sırasında sık sık "AKP halka hesap verecek" sloganları atıldı.

ÖZGÜR ÖZEL: MİLLETİN GÜCÜNÜ KENDİ GÜCÜ SANANLAR YANLIŞ YAPARLAR

Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Beşiktaş'ta adım atacak yer yok çünkü bugün buraya milletin iradesine sahip çıkmaya geldik. 22 yıldır 'yenilmeyeceğim' diyen kişi kibrin esiri olmuş. Demokrasilerde bir tane egemen vardır, o da milletin kendisidir. Egemenlik milletindir. Ondan aldığı gücü kendi gücü sananlar yanlış yaparlar, yanlış yaptırırlar.

Beşiktaş Belediye Meclisi'nde 31 belediye meclis üyeliğinin tamamı CHP'ye, Rıza Akpolat'ın ekibine verildi. Karar mutlak, onay mutlak. Bu kapıdan içeriye milletin oylarıyla giremeyenler yargı yoluyla girmeye çalışıyor. Herkesin şunu görmesi lazım; Hal böyleyken yargı oyunlarıyla CHP'li belediyelere itibar suikastı yapmak demokrasinin işi değildir. Bu, bir tükenmişliğin göstergesidir. Bunu gören AKP'li, MHP'li seçmenlerin olduğuna inanıyorum.

15 Temmuz akşamı herkes şahittir ki biz milletin seçtiğine karşı duranın tam karşısında durduk. Şimdi seçilmişlerin yargı yoluyla karşısında olmak kimseye fayda getirmeyecektir."

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