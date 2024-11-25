Beşiktaş'ta denizde kaybolan 2 kişinin abla-kardeş oldukları ortaya çıktı

Beşiktaş'ta, denize düşen bir kadın ile onu kurtarmak için peşinden atlayıp kaybolan erkeğin abla-kardeş oldukları belirlendi.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi'nde, 23 Kasım saat 18.06 sıralarında denizde kaybolan iki kişiyi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Polis ekiplerince olaya ilişkin incelemeler sonucu denize düşen kişilerin kimlikleri belirlendi.

Olayda denize düşen 29 yaşındaki Ayşe C'yi kurtarmak için peşinden suya atlayan 23 yaşındaki Velat C'nin kadının kardeşi olduğu anlaşıldı.

Kendilerinden bir süredir haber alamayan ebeveynlerinin durumu polise bildirmesiyle iki kişinin kimlik bilgilerinin tespit edildiği öğrenildi.

İSPANYA'DAN TATİL İÇİN GELMİŞLER

Polisin araştırması sonucu Velat C. ve Ayşe C'nin anne ile babasıyla 15 yıl önce yerleştikleri İspanya'da ikamet ettikleri ve restoran işi yaptıkları belirlendi.

14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen ikilinin 25 Kasım'da ailesiyle İspanya'ya döneceği için Diyarbakır'dan İstanbul'a geldikleri ve Sarıyer'de bir otelde kaldıkları tespit edildi.

Aile, çıkan haberlerin ardından denize düşen kişilerin 2 gündür haber alamadıkları çocukları olabileceğine ilişkin polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu.

Dalgıç ekipleri, denizde kaybolan abla ve kardeşinin bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

Beşiktaş Bebek sahilinde 23 Kasım Cumartesi yürüyüş yapan bir kadın, fotoğraf çektirdiği sırada denize düşmüş, onu kurtarmak için yanındaki kişi de denize atlamıştı.

İki kişi bir süre sonra gözden kaybolurken, olay yerine Sahil Güvenlik, Deniz Polisi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) dalgıçları sevk edilmişti.

Daha sonra denizde kaybolan Ayşe C. ile Velat C'nin kimlikleri belirlenmiş, iki kişinin abla-kardeş oldukları öğrenilmişti.

Olay anı ise bir teknenin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.