Beşiktaş'ta Dinamo Kiev rövanş maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 31 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.