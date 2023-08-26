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Beşiktaş'ta Dinamo Kiev rövanş maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 31 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 26.08.2023 23:12
  • Giriş: 26.08.2023 23:12
  • Güncelleme: 26.08.2023 23:12
Kaynak: AA
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Beşiktaş'ta Dinamo Kiev rövanş maçı hazırlıkları başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlı takım, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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