Beşiktaş'ta Dinamo Kiev rövanş maçı hazırlıkları başladı
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile 31 Ağustos Perşembe günü karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 5’e 2 ile devam eden idman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlı takım, yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.