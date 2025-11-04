Beşiktaş'ta dört futbolcu sakatlandı

Beşiktaş Futbol Takımı, Süper Lig’deki Fenerbahçe derbisinin ardından çalışmalarını dört oyuncusundan yoksun sürdürdü. Siyah-beyazlı ekipte Emirhan Topçu, Vaclav Cerny, Rafa Silva ve Necip Uysal, çeşitli sağlık problemleri nedeniyle bugünkü antrenmanda yer almadı.

Fenerbahçe mücadelesinde forma giyen Emirhan Topçu, maçın ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hissetti. Sağlık ekibinin kontrolü sonrası oyuncunun durumu “tedbirli dinlenme” olarak değerlendirildi ve genç savunmacı, takımdan ayrı çalıştı.

CERNY DE SAKATLANDI

Beşiktaş’ın Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny, baldır alt bölgesinde (soleus) ağrı ve sertlik şikayeti yaşadığı için antrenmana katılmadı. Oyuncunun durumunun yakından takip edildiği ve önümüzdeki günlerde yapılacak kontrollerin ardından sahalara dönüş süresinin netleşeceği öğrenildi.

RAFA'DAN KÖTÜ HABER

Portekizli yıldız Rafa Silva ise kas zorlanması nedeniyle günü tedavi programıyla geçirdi. Teknik heyet, oyuncunun hafta içi yapılacak testlerin ardından takımla çalışmalara dönmesini umuyor. Takımda sakatlığı bulunan bir diğer isim ise Necip Uysal.