Beşiktaş'ta Emmanuel Agbadou savunmayı toparladı

Beşiktaş, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla ligdeki yenilmezlik serisini 12 maça taşırken, çıkışını sürdürdü.

Karşılaşmanın tek golü 52. dakikada geldi. Beşiktaş’ın kazandığı köşe vuruşunda Vaclav Cerny’nin sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahasında iyi yükselen Emmanuel Agbadou, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Devre arasında kadroya katılan Agbadou, bu golle siyah-beyazlı formayla ilk kez skor katkısı verdi.

AGBADOU’DAN 1 GOL, 1 ASİST

Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’dan transfer edilen 28 yaşındaki savunmacı, Beşiktaş formasıyla dördüncü maçında golle tanıştı. Agbadou, siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktığı ve 2-2 sona eren Alanyaspor maçında da bir asist yapmıştı.

Beşiktaş’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı Hyeon-Gyu Oh, Junior Olaitan, Amir Murillo ve Emmanuel Agbadou gol sevinci yaşarken, Kristjan Asllani henüz skor katkısı veremedi.

BU SEZON İLK KEZ ÜST ÜSTE ÜÇ GALİBİYET

Kocaelispor galibiyetiyle Beşiktaş, Süper Lig’de bu sezon ilk kez art arda üç maç kazanmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu süreçte Başakşehir’i 3-2, Göztepe’yi ise 4-0 mağlup etmişti. Kara Kartal, Nisan–Mayıs 2025 döneminden bu yana ligde ilk kez üst üste üç galibiyet aldı.

“LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYORUZ”

Karşılaşma sonrası konuşan Emmanuel Agbadou, ikinci yarıdaki oyuna dikkat çekti. Fildişi Sahilli savunmacı, “İlk yarıda iyi değildik, ikinci yarıda daha doğru oynadık. Kazanmak istiyorduk ve bunu başardık. Beşiktaş’taki ilk golümle galibiyeti getirdiğim için mutluyum. Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.