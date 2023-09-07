Beşiktaş'ta Eric Bailly ilk idmanına çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde üç günlük iznin ardından toplanan siyah-beyazlılarda yeni transfer Eric Bailly ilk antrenmanına çıktı.

Beşiktaşlı oyuncular, günün ilk idmanına salonda aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Sahada koordinasyon ve 5’e 2 çalışmasının ardından devam eden antrenman, dar alanda yapılan pas ve koşularla tamamlandı.

Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.