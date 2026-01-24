Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  24.01.2026 16:00
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Eyüpspor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 26 Ocak Pazartesi günü ikas Eyüpspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarla sona erdi.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak.

