Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in on dördüncü haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışma ve çift kale maçlarla tamamlandı.
(FOTOĞRAF)