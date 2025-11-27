Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor

Ajans Haberleri
  • 27.11.2025 16:08
  • Giriş: 27.11.2025 16:08
  • Güncelleme: 27.11.2025 16:08
Kaynak: DHA
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları devam ediyor

İSTANBUL, (DHA) - BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in on dördüncü haftasında deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışma ve çift kale maçlarla tamamlandı.

(FOTOĞRAF)

BirGün'e Abone Ol