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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Ajans Haberleri
  • 04.12.2024 16:38
  • Giriş: 04.12.2024 16:38
  • Güncelleme: 04.12.2024 16:38
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi hazırlıkları

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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