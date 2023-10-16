Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Salonda aktivasyon ve stretchingle başlayan idman, pas ve koşu çalışmalarıyla devam ederken, taktik antrenmanla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.