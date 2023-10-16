Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.
Kaynak: AA
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü. Salonda aktivasyon ve stretchingle başlayan idman, pas ve koşu çalışmalarıyla devam ederken, taktik antrenmanla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, derbi maçın hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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