Beşiktaş'ta Galatasaray derbisi hazırlıkları

Ajans Haberleri
  • 01.10.2025 16:00
  • Giriş: 01.10.2025 16:00
  • Güncelleme: 01.10.2025 16:00
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 4 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi.

Pas çalışması ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, derbinin hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

