Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları
Rafa Silva takımla birlikte çalıştı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK ile karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Siyah-beyazlı ekibin idmanı pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.
Son günlerde antrenmanlara katılmayan Portekizli oyuncu Rafa Silva da bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.