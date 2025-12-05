Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 05.12.2025 16:01
  • Giriş: 05.12.2025 16:01
  • Güncelleme: 05.12.2025 16:02
Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları devam etti

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren idman, taktik çalışmalarla tamamlandı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

