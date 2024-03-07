Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.