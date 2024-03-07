Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA
Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Fernando Santos yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, kondisyon ve taktik çalıştı. Antrenman ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladı. İdman, 5’e 2 pas çalışmasının ardından yapılan taktiksel çift kale maçla tamamlandı.
Beşiktaş, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.30’da yapacağı antrenmanla devam edecek.