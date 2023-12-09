Beşiktaş'ta Gedson Fernandes devam edemedi

Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi.

Süper Lig’in 15’inci haftasında derbi maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında Djiku ile girdiği mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Gedson Fernandes, saha kenarında bir süre tedavi gördükten sonra yeniden oyuna dahil oldu. Bir süre kendini deneyen Gedson, 38’inci dakikada kendini bir kez daha yere bıraktı. Portekizli orta saha oyuncusunun yerine 39’uncu dakikada Salih Uçan oyuna dahil oldu.