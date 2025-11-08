Beşiktaş'ta giderek büyüyen Rafa Silva krizi

Büyük bir kaosun hâkim olduğu Beşiktaş'ta Rafa Silva krizi yaşanıyor. Antalyaspor maçına 'sakatlık' gerekçesiyle alınmayan tecrübeli yıldızın bazı kaynaklarda sakat olmadığı ve teknik karar nedeniyle kadroya alınmadığı iddia edildi.

Daha önce yaptığı açıklamayla Rafa Silva'nın performansından memnun olmadığını dile getiren Teknik Direktör Sergen Yalçın, ocak ayında farklı oyuncularla yola devam etmek istediği gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş taraftarları, takımda en sevdikleri ismin Rafa Silva olduğunu belirterek Yalçın'a bu konuda tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ’TA FIRTINA DİNMİYOR

Yönetim kanadında ise yaşanan kriz, takım içi dengelerin tamamen bozulduğu yorumlarına yol açtı. Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen siyah-beyazlılarda hem sportif performans hem de oyuncu ilişkileri alarm veriyor. Rafa Silva olayının ardından, bazı futbolcuların da teknik heyete karşı memnuniyetsizliklerini dile getirdiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi, krizin büyümesini önlemek için devre arasına kadar dengeleri koruma planı yapıyor. Ancak takımdaki huzursuzluk ortamı, camianın önemli isimlerinin de dikkatini çekmiş durumda. Yönetimle teknik ekip arasındaki iletişimde de zaman zaman gerilimler yaşandığı iddia ediliyor.

YOL AYRIMI YAKLAŞIRKEN

Rafa Silva krizi, aslında Beşiktaş’ın genel tabloya yansıyan bir mikro örneği gibi duruyor. Sezon başında iddialı bir yapılanma hedefleyen kulüp, teknik istikrarsızlık ve yanlış planlama nedeniyle bir kez daha kaosun eşiğinde. Ocak ayında transfer politikasında ciddi değişikliklere gidilmesi beklenirken, bu değişimin en çarpıcı adımlarından biri büyük olasılıkla Rafa Silva olacak.