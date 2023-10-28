Beşiktaş'ta gözler Gaziantep FK maçına çevrildi
Kaynak: AA
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 30 Ekim Pazartesi günü Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, salonda aktivasyon çalışmasıyla başladığı belirtildi.
Sahada koşu ve pas çalışmasıyla devam eden idmanın, dar alanda çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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