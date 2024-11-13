Beşiktaş'ta Göztepe maçının hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş Süper Lig’in 13'üncü haftasında Göztepe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına yapılan idmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde Yardımcı Antrenör Jean Paul van Gastel’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

5’e 2 çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çalışmalar ve dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 09.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.