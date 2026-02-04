Beşiktaş'ta gündem bek transferi: Murillo, camiada nasıl karşılık buldu?

Transferin bitmesine günler kala transferin sessiz takımı Beşiktaş gaza bastı. Dört oyuncuyla resmî sözleşme imzalayan Beşiktaş gözünü bek transferlerine çevirdi.

Beşiktaş’ta sol bek ihtiyacı ön planda olmasına rağmen siyah-beyazlıların Marsilya’nın sağ beki Amir Murillo için harekete geçmesi camiada soru işaretleri oluşturdu.

Sağ bek transferinin sezon sonu için planlanabileceği, acil bir ihtiyaç olmadığı vurgulanırken yönetimin bu hamleyi “piyasa fırsatı” olarak değerlendirdiği ifade ediliyor.

Ancak Murillo’nun Marsilya’da teknik direktör Roberto De Zerbi ile yaşadığı sorunlar, transferin risk boyutunu gündeme taşıdı. De Zerbi’nin oyuncu hakkında yaptığı açıklamalar dikkat çekti.

İtalyan teknik direktör, Murillo için “Bu benim kararım. Bence herkes taç atışlarından, maçların sonundaki golleri görüyor. Futbol hatalarını kabul ederim ama hırs görmek istiyorum. Murillo harika bir insan, onu çok seviyorum.

Ama eğer aç değilse – ki bu herkes için aynı – oynamaz. Evime yemek yemeye gelen birkaç oyuncudan biri o. Anlaması gerekiyor. Herkes aynı gemide olmalı" demişti.

Bu açıklamalar, Murillo’nun performansından çok mental durumu ve motivasyonu üzerine bir eleştiri olarak yorumlandı.

Beşiktaş cephesinde ise bu sözlerin ne kadar dikkate alındığı merak konusu. Özellikle geçmiş dönemde Valentin Rosier ile yaşanan sorunlar ve teknik direktör Sergen Yalçın’ın “Kalmak istemeyen ve sahada ısırmayan futbolcuları gönderin" sözleri bu bağlamda yeniden hatırlatılıyor.

Sergen Yalçın’ın bu yaklaşımı göz önüne alındığında, Murillo transferinin gerçekleşmesi halinde oyuncunun iştahı, sahadaki agresifliği ve Beşiktaş’ı sahiplenme düzeyi belirleyici olacak. Aksi durumda, siyah-beyazlıların geçmişte yaşadığı benzer sorunlarla yeniden karşılaşabileceği ifade ediliyor.

Beşiktaş’ın Murillo transferinde teknik kalite kadar karakter ve motivasyon filtresini ne ölçüde uyguladığı, sürecin en kritik noktası olarak öne çıkıyor.