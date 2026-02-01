Beşiktaş'ta gündem Mert Kömür

Beşiktaş, orta saha hattını genç bir isimle güçlendirmek adına Augsburg forması giyen Mert Kömür için girişimlerde bulundu.

Siyah-beyazlıların 20 yaşındaki futbolcu için ilk etapta 10 milyon euro’luk bir teklif sunduğu, daha sonra bu rakamı 10 milyon euro + 2 milyon euro bonus şeklinde güncellediği öğrenildi. Ancak Augsburg yönetimi, Beşiktaş’tan gelen bu teklifleri kabul etmedi.

Alman ekibinin, genç futbolcu için bonservis beklentisini 20 milyon euro olarak belirlediği ifade edildi. Taraflar arasındaki görüşmelerin bu rakam üzerinden devam edip etmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

19 MAÇTA 2 GOL, 3 ASİST

Asıl mevkisi on numara olan Mert Kömür, orta saha ve hücum hattının farklı bölgelerinde de görev yapabiliyor. Bu sezon Augsburg formasıyla 19 maçta süre alan genç oyuncu, 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Mert Kömür’ün, Augsburg ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.