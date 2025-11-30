Beşiktaş'ta gündem yine Rafa Silva: Antrenmanlara dönecek mi?

Beşiktaş, Süper Lig’in 14. haftasında bu akşam Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Siyah-beyazlılar sahadaki mücadeleye odaklanırken bir süredir gündemde yer alan Rafa Silva konusu da kulüpte takip edilen başlıklar arasında.

Kulüpte son haftalarda maç kadrolarında yer almayan Portekizli oyuncunun durumuna ilişkin yeni gelişmelerin gelecek hafta netleşmesi bekleniyor.

Ekim ayından bu yana takımdan ayrılma isteğini yönetime ileten ancak kulüpten bu yönde bir onay alamayan Silva, son dönemde antrenmanlara katılmamış ve teknik heyetin tercihleri arasında yer almamıştı. Rafa'nın takımın Karagümrük maçından sonraki ilk antrenmanda yer alması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde yapılan kontroller sonrası Beşiktaş sağlık ekibi, oyuncunun şikâyetlerine ilişkin bir bulguya rastlanmadığını açıklamıştı. Sonrasında hazırlanan kısa süreli tedavi programını tamamlayan Rafa Silva'nın, hafta boyunca bireysel çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi. Teknik heyet, oyuncunun fiziksel durumunu yakından izlemeyi sürdürüyor.

EK ÇALIŞMALAR YAPABİLİR

Kulüp kaynakları, Portekizli futbolcunun yeni hafta başında takımla antrenmanlara dönüş ihtimalinin bulunduğunu, bu gerçekleştiği takdirde sürecin yeniden değerlendirileceğini aktardı. Uzun süredir takım antrenmanlarından uzak kalan tecrübeli oyuncunun, maç ritmine dönebilmesi için ek çalışmalara ihtiyaç duyacağı belirtiliyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın da daha önce yaptığı açıklamalarda, antrenmanlara düzenli katılım sağlaması halinde oyuncunun kadro planlamasında yer alabileceğini ifade ettiği biliniyor.

Öte yandan Portekiz basınında yer alan bazı iddialar Beşiktaş’ın Rafa Silva için bonservis bedeli belirlediğini öne sürse de, Benfica Başkanı Rui Costa bu haberlerle ilgili yorum yapmayacağını belirterek tartışmalara noktayı koydu: “Rafa Silva Beşiktaş’ın oyuncusu. Bu nedenle konuya dair bir değerlendirme yapmam doğru olmaz.”