Beşiktaş'ta hedef Vincenzo Italiano

Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları devam ediyor. Sergen Yalçın ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda yönetim, yeni sezon öncesinde teknik direktör konusunu kısa süre içinde netleştirmeyi hedefliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Beşiktaş’ın gündemindeki isimlerden biri Vincenzo Italiano.

Son olarak Bologna’da görev yapan 48 yaşındaki teknik adamın, siyah-beyazlılarda teknik direktörlük görevi için ciddi adaylar arasında bulunduğu öne sürüldü.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Haberde, Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen’in Italiano ile yüz yüze bir görüşme yapmasının beklendiği ifade edildi. İtalyan teknik adamın kariyerine Türkiye’de devam etmeye sıcak baktığı da iddialar arasında yer aldı.

Vincenzo Italiano, Bologna ile 2024-2025 sezonunda İtalya Kupası’nı kazanmıştı. Deneyimli çalıştırıcı ayrıca Fiorentina’yı 2023 ve 2024 yıllarında UEFA Konferans Ligi finaline taşımayı başardı.