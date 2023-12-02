Beşiktaş'ta idari ve mali genel kurul başladı

Beşiktaş Kulübü'nün olağan idari ve mali genel kurulu başladı.

Beşiktaş'ta yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesi idari ve mali genel kurul bugün yapılıyor. BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrenin genel kurul divan başkanlığına Serdar Keskin seçildi.

Kongrede yönetim kurulu adına yapılacak sunumun ardından raporların takdimine geçilecek. Sırasıyla faaliyet ve denetim raporlarının üyelere aktarılmasından sonra görüşmelere başlanacak.

Görüşmeler bölümünde yapılacak konuşmaların ardından 1 Ocak-31 Aralık 2022 ile 1 Ocak-31 Mayıs 2023 dönemleri idari ve mali bakımdan üyelerin oylarına sunulacak.

Üyelerin oylarıyla yönetimin idari ve mali bakımdan ibra edilip edilememsine karar verecek.

BAŞKAN YARIN SEÇİLECEK

Beşiktaş'ın yeni başkanı ise yarın yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda belli olacak. 4 yıl boyunca kulüp başkanlığı yapan Ahmet Nur Çebi aday olmadı.

Kongre üyelerinin oy kullanabilmesi için 21 sandık kurulacak. Genel kurulda 21 bin 219 üye oy kullanabilecek.

2 ADAY

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulunda Hasan Arat ile Serdal Adalı, kulübün yeni başkanı olmak için yarışacak.

Genel kurul üyeleri Hasan Arat için turuncu, Serdal Adalı için de beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

Başkan adayların yönetim kurulu listesi ise şu isimlerden oluştu:

Serdal Adalı:

Metin Keçeli, Hakan Daltaban, Uğur Fora, Orhan Özalp, Ufuk Akçiğit, Çağatay Abraş, Kaan Kasacı, Aykan Aydın, Atilla Bingöl, Melih Aydoğdu, Hazal Kalkavan Karahan, Mustafa Mollaoğlu, Mahir Kaplan.

Hasan Arat:

Hüseyin Yücel, Cüneyt Sezgin, Onur Göçmez, Yalçın Ayaydın, Mete Vardar, M. Kaan Şakul, Altın Mimir, Feyyaz Uçar, Işıl Zeybek, Ekrem Keçoğlu, Kadir Kılıç, Çağlayan Tuğal, Bünyamin Burak Aslan.