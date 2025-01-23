Beşiktaş'ta iki kardeş prefabrik evde ölü bulundu

İstanbul'da boş arazideki prefabrik evde sobadan sıan gazdan zehirlenen kağıt toplayıcı Efe ve Mesut Yıldız ölü bulundu.

Olay, 21 Ocak Salı günü saat 15.00 sıralarında Levent'te meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boş arazideki prefabrik evde kalan kağıt toplayıcı Efe Yıldız, Mesut Yıldız ve arkadaşları Hasan Aygun, iddiaya göre gece saatlerinde ısınmak için mangal sobada ateş yaktı.

Uyuyan 3 arkadaştan Hasan Aygun, sabah saatlerinde duman kokusundan uyandı. Hareketsiz yatan iki kardeşi fark eden Aygun, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki kardeşin hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

GAZDAN ZEHİRLENME

Yapılan çalışmalar sonucunda ilk belirlemelere göre iki kardeşin ısınmak için mangal soba yaktığı ve dumandan zehirlenerek hayatını kaybettikleri tespit edildi.

Çalışmaların ardından iki kardeşin cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hasan Aygun ise emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı