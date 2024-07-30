Beşiktaş'ta iki oyuncunun sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmeleri feshedildi.

Yeni sezon için kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta iki yabancı futbolcu ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekipte Ante Rebic ve Ajdin Hasic'in sözleşmelerinin feshedildiği bildirildi.

Beşiktaş'a 2020 yılının ocak ayında Dinamo Zagreb'den katılan Aydın Hasic, geride kalan 4 sezonda A Takım ile fazla forma şansı bulamadı. Bu dönemde sırasıyla Ümraniyespor, Göztepe ve Sarajevo'ya kiralanan 23 yaşındaki Boşnak futbolcu, Beşiktaş'ta çıktığı toplam 13 resmî maçta 2 gol kaydetti.

Geçen sezonun başında kadroya bedelsiz olarak katılan Ante Rebic ise beklentilerin uzağında kaldı. Beşiktaş'ta geçen sezon 17 resmî maçta süre alan ve 1 gol 3 asist kaydeden Rebic, yeni sezon hazırlıklarında da yer almadı.

31 yaşındaki Hırvat oyuncunun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025'te bitiyordu.