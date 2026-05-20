Beşiktaş'ta ikinci Önder Özen dönemi yakın

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrılırken yeni sezon için kadro planması ve teknik direktör arayışı devam ediyor.

Pazartesi günü Sergen Yalçın'ın görevden ayrıldığı açıklandıktan sonra Beşiktaş'ta hem teknik direktör hem de 'sportif direktör' adayları hakkında tartışmalar başladı. Sosyal medyada en çok konuşulan iddialardan biri ise kulüpte daha önce de görev yapan Önder Özen ile 'sportif direktörlük' için temas kurulduğydu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Önder Özen, YouTube'daki Vole kanalında çıktığı programda iki gün önce bir telefon aldığını ancak henüz görüşme ya da anlaşma olmadığını kaydetti.

"BEŞİKTAŞ SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA DUYGULARIM YÜKSEKTİR"

Pazartesi akşamı telefonuna bir mesaj geldiğini, daha sonra yapılan telefon görüşmesinde ise ilerleyen zamanda oturup konuşmak için mutabık kalındığını açıklayan Özen, şunları söyledi:

“Olan şu: Benim hiçbir temasım yoktu. Doğal olarak herkese aynı cevabı verdim. Akşam saatlerinde bir telefon geldi, daha sonra görüşmek üzerine bir telefon. Hepsi bu kadar, daha sonra bir gelişme yok. Saat 10 civarında bir mesaj geldi. Kısa bir konuşma yaptık hepsi bu kadar. O saatten sonra kimse aramadı. Dün gündüz itibariyle çok yoğunluklu haberler yapılırken hiçbir şey yoktu. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Hayat ne gösterir bilemeyiz. Konuşulur, bir karar çıkar. Aslolan kulüpler, kişiler değil. Özellikle Beşiktaş söz konusu olduğunda benim duygularım, saygım, minnettarlığım yüksektir."

BUGÜN SERDAL ADALI İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Önder Özen'in kadro planlamasını yapmak ve yeni teknik direktörü belirlemek üzerinde yoğunlaşacak bir 'sportif direktörlük' görevi için bugün bir araya gelmesi bekleniyor.

DAHA ÖNCE DE BEŞİKTAŞ'TA GÖREV YAPMIŞTI

2003'te Fenerbahçe'de Altyapı Antrenörü olarak çalışan Önder Özen, 2005-2009 yılları arasında yine Fenerbahçe'de yardımcı antrenörlük yapmıştı. Özen daha sonra Hacettepe ve Bugsaşspor'da teknik direktörlük yaptı.

Ardından Lig TV ve NTV Spor'da yorumculuk yapan Özen, 2013 yılında Beşiktaş'a sportif direktör olarak getirilmişti. Özen Beşiktaş'ta 1 sezon kalmış ve transferler ile teknik direktör Slaven Bilic'in göreve getirilmesinde etkili olmuştu.

Daha sonra Kasımpaşa ve Göztepe'de kısa süre yine teknik direktör olarak çalışan Özen, yorumculuğa geri dönmüştü. Özen son yıllarda VOLE adlı YouTube kanalında yorumculuk yapıyor.