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Beşiktaş'ta ilk ayrılık

Beşiktaş, Fransız sağ bek Valentin Rosier ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor
  • 05.07.2024 13:18
  • Giriş: 05.07.2024 13:18
  • Güncelleme: 05.07.2024 13:25
Kaynak: İHA
Beşiktaş'ta ilk ayrılık
Fotoğraf: DepoPhotos

Beşiktaş, 27 yaşındaki Fransız sağ bek Valentin Rosier ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Beşiktaş'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Profesyonel futbolcumuz Valentin Andre Henri Rosier ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir.” 

2020'de Beşiktaş'a Sporting Lizbon'dan kiralık gelen Rosier, o sezon Beşiktaş ile lig şampiyonluğu yaşamıştı. Beşiktaş sezon sonu Rosier'in bonservisini de satın almıştı.

Fransız savunma oyuncusu geçen sezonun devre arasında Nice'e kiralık gönderilmişti. 

Beşiktaş ile geçirdiği 3,5 sezonda ligde 103 maça çıkan Rosier, 3 gol 15 asist kaydetti. 

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