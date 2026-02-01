Beşiktaş'ta kaleci arayışı hızlandı

Beşiktaş’ta kaleci transferi ihtiyacı, Konyaspor karşılaşmasında bir kez daha ortaya çıktı. Ara transfer döneminde Mert Günok ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, kaleyi Ersin Destanoğlu’na emanet etmişti.

Beşiktaş’ın son şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda da kalede görev yapan Ersin Destanoğlu, Konyaspor maçında yediği golün ardından tribünlerden tepki gördü. 25 yaşındaki file bekçisi, daha önce de benzer tepkilerle karşılaşmıştı.

GİRİŞİMLER HIZLANACAK

Yaşanan gelişmelerin ardından ara transfer döneminde kaleci takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş’ın, bu bölgeye yönelik girişimlerini hızlandırması bekleniyor. Yönetimin, sezonun kalan bölümünü daha sağlıklı geçirebilmek adına alternatif isimler üzerinde çalıştığı ifade ediliyor.

SERGEN YALÇIN’DAN DESTEK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçının ardından Ersin Destanoğlu’na destek verdi. Yalçın, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ersin’e yapılan tezahüratları sağlıklı bulmuyorum. Akademiden çıkmış ve şampiyon olmuş genç bir kaleci. Taraftarımızı biraz daha yapıcı olmaya davet ediyorum.

Eleştiriler olabilir, normal. 18-19 yaşında oyuncularla oynuyoruz. Bunları gelecek planlamasına katmaya çalışıyoruz. Biraz acı çekeceğiz, belki başarılı olmayacağız ama Beşiktaş, camianın istediği yere gelecek. Kulübün menfaatlerini her zaman kendi menfaatlerimizin önünde tutuyoruz.”

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da hafta içinde düzenlediği basın toplantısında kaleci transferine dair net mesaj vermişti. Adalı, “Kaleci transferi yapacağız. 4 transfer yapacağız demiştim, bunlardan biri kaleci olacak.” ifadelerini kullanmıştı.