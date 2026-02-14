Beşiktaş'ta kalede kim oynayacak?

Beşiktaş, Süper Lig’de yarın deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak mücadele öncesinde teknik direktör Sergen Yalçın, ilk 11’e son şeklini vermeye hazırlanıyor.

Siyah-beyazlılarda savunma hattında stoper ikilisinin Agbadou ve Djalo olması bekleniyor. Orta sahada ise Asslani ve Toure’nin yeniden kadroya dönmesiyle seçeneklerin arttığı ifade ediliyor.

ELDİVENLER VASQUEZ’E GEÇİYOR

Karşılaşma öncesinde dikkat çeken başlıklardan biri ise kaleci tercihi oldu. Edinilen bilgilere göre Sergen Yalçın, Ersin Destanoğlu’nu yedeğe çekerek yeni transfer Devis Vasquez’e formayı verebilir. Teknik heyetin, bu değişiklikle savunma arkasında daha güvenli bir yapı hedeflediği kaydedildi.

Hücum hattında da değişiklik ihtimali bulunuyor. Sağ kanatta Vaclav Cerny’nin, Cengiz Ünder’in önünde formaya daha yakın olduğu belirtilirken siyah-beyazlıların ileri uçta tercihini Hyeon-gyu Oh’tan yana kullanması bekleniyor.

Beşiktaş cephesinde son kararın maç saatine doğru netleşeceği öğrenildi.